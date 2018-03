'I am not your negro': Scherpe, confronterende documentaire over de geschiedenis van het racisme in de VS

GESCHIEDENIS Geen betere manier om hem te herdenken dan met deze voor een Oscar genomineerde documentaire over de strijd voor gelijke rechten tijdens de vorige eeuw. Basis van ‘I am not your negro’ is een nooit afgewerkt boek van de Amerikaanse auteur James Baldwin (1924-1987), die opgroeide als zwarte homoseksueel en dus wel wist hoe het voelde om gediscrimineerd te worden. Hij kon zijn gevoelens en ideeën in prachtig proza gieten en was in de jaren 50 en 60 één van de belangrijkste zwarte stemmen in de VS. In ‘I am not your negro’ leest acteur Samuel L. Jackson voor uit Baldwins ‘Remember the House’, een onafgewerkt manuscript waarin de schrijver herinneringen ophaalt aan zijn ontmoetingen met activisten als Martin Luther King en Malcolm X. Ondertussen zijn archiefbeelden te zien van King en anderen, maar ook recentere beelden van de Black Lives Matter-beweging.