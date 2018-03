'Paradox': grillige western over liefde en muziek

COMEDY In ‘Paradox’, een western die deze week op Netflix verschijnt, speelt de Canadese rocker een mysterieuze figuur die zich met enkele kompanen schuilhoudt in de bergen van het Wilde Westen. ‘Paradox’, waarvoor Young ook de soundtrack schreef, is geregisseerd door actrice Daryl Hannah, tevens Youngs vriendin. De reeks wordt omschreven als ‘een luid gedicht en een grillig verhaal over muziek en liefde, dat zich afspeelt in het toekomstige verleden’. Te bekijken op eigen risico, zouden we denken.