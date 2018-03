'Santa Clarita Diet seizoen 2': nog meer bloederige, gore en inktzwarte humor

HORROR De horror was verrassend hard en goor, en de sitcomachtige humor was ook raak. Dat het zo goed werkte, is in grote mate te danken aan de heerlijke chemie tussen Drew Barrymore en Timothy Olyphant. Beiden schitteren als Sheila en Joel Hammond, een makelaarskoppel van wie het onbezorgde leventje in een zonnig voorstadje flink door elkaar wordt geschud wanneer Sheila door een virus in een mensenvlees etende – maar voor de rest volstrekt normaal ogende – zombie verandert. In dit seizoen maakt een resem kleurrijke nieuwe personages zijn opwachting en qua bloederige gore en inktzwarte humor werd zowaar nog een versnelling hoger geschakeld.