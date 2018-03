'The defiant ones': een must voor liefhebbers van het hiphop-genre

DOCU Eenzelfde onwaarschijnlijke vriendschap ligt aan de basis van deze docuserie, en wel die tussen Jimmy Iovine, zoon van een Italiaanse havenarbeider uit Brooklyn, en Dr. Dre, opgegroeid in Compton, de beruchte voorstad van Los Angeles. Samen zorgden ze er begin jaren 90 voor dat hiphop van nicheproduct uitgroeide tot een mainstreamgenre. Iovine was de medeoprichter van Interscope Records, dat onderdak bood aan het befaamde hiphoplabel Death Row Records, waar Dr. Dre, Snoop Dogg en Tupac Shakur hun platen uitbrachten. ‘The Defiant Ones’ vertelt het verhaal van die pioniersdagen, maar gaat ook in op Iovines carrière als producer voor onder anderen Bruce Springsteen, Tom Petty, U2 en Eminem. Een must voor liefhebbers van alle genres.