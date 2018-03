THRILLER Veel verrassingen hoeft u niet te verwachten. De plot volgt de geëffende paden van het genre en de visuele stijl is opnieuw van de gelikte ‘Hollywood aan de Schelde’-variant. Toch blijft de film erg onderhoudend. Werner De Smedt zet zijn beste filmrol in tijden neer, en de beruchte achtervolging waarvoor Jan Verheyen de Antwerpse Ring in een nog grotere chaos dan anders stortte, is knap gefilmd.