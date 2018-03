'Barry': interessante mix tussen satire, misdaadthriller en drama

COMEDY Als hij acteerlessen gaat volgen om zijn doelwit te leren kennen, ontdekt hij bij zichzelf een onvermoede liefde voor het vak. En een nieuw doel in het leven, zeker als hij zich aanvaard voelt door zijn collega-acteurs. Alleen laten zijn bazen uit de onderwereld hem niet los. De nieuwe HBO-comedy schippert tussen satire op Hollywood, een misdaadthriller en een drama over een man zonder doel, en het duurt even voor die balans goed zit. Gelukkig is er tot dan veel plezier te beleven aan Harry ‘The Fonz’ Winkler, die de show steelt als gladde acteergoeroe die de kwetsbaarheid van zijn studenten perfect weet uit te buiten.