1. Damiano & Wendy

Ah, Damiano! Die bizarre ontbijtgewoontes (was hij daar nu echt twee biefstukken aan het bakken?), die drang om zo vaak mogelijk in ontbloot bovenlijf in beeld te komen en om elke gedachte uit te spreken: we zullen hem missen. Wendy wellicht ook. Al is Damiano de laatste weken iets losser geworden. En dat hij niet is gaan lopen toen Wendy ‘Nutbush City Limits’ zong, spreekt in zijn voordeel.

Kans op een ‘ja’? 15 %