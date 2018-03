'Enemy': hoe een dubbelganger uw leven uit zijn sleur kan trekken op hallucinante wijze

THRILLER De kans dat u na één keer kijken volledig begrijpt waar het allemaal over gaat, is zo goed als onbestaande. De kans dat u meteen een tweede keer wil kijken, schatten we héél hoog in. Gyllenhaal speelt Adam, een professor geschiedenis die vastzit in de sleur van zijn leven. Wanneer hij op een avond naar een film kijkt, merkt hij dat één van de figuranten als twee druppels water op hem lijkt. Adam besluit zijn dubbelganger op te zoeken en dan worden de kronkels in het verhaal steeds vreemder. De hallucinante beelden (inclusief reuzenspinnen die boven de stad uittorenen) zijn onvergetelijk. Gyllenhaal speelt een uitstekende dubbelrol.