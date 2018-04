'Legion - seizoen 2': 'Een love story met een serieuze hoek af'

De origineelste superheld daarentegen blijft David Haller uit de tv-serie ‘Legion’, een man die behandeld wordt voor schizofrenie en er in de psychiatrische instelling achter komt dat hij een mutant met superkrachten is. Het eerste seizoen van ‘Legion’ – uit de koker van Noah Hawley, de man achter de ‘Fargo’-series – was één van de meest bevreemdende reeksen van 2017, een grabbelton vol psychedelische scènes, bizarre wendingen en zelfs vrolijke dansjes. Dat wordt in het tweede seizoen alleen maar erger, belooft Rachel Keller, die Hallers vriendin Syd Barrett speelt, een vrouw die van geest wisselt met iedereen die ze aanraakt.