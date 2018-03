'One Strange Rock': een frisse kijk op de geschiedenis van onze planeet

WETENSCHAP Van op grote hoogte lijkt onze planeet weinig meer dan een kwetsbare bal die in het ijle zweeft, en worden alle grenzen en verschillen tussen landen en bewoners uitgewist. Die alles overstijgende blik gebruikt National Geographic in ‘One Strange Rock’, een nieuwe tiendelige documentairereeks. Verteller van dienst Will Smith gidst de kijker door de geschiedenis van onze planeet: van de oerknal over het ontstaan van het eerste leven tot de toestand vandaag. ‘One Strange Rock’ is de eerste docureeks van Darren Aronofsky, regisseur van onder meer ‘Black Swan’ en ‘Mother!’, en daarvoor kreeg hij een bijna onbeperkt budget. Er is gefilmd in 45 landen op zes continenten, en er werd zelfs een camera meegestuurd naar het International Space Station.