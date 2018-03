'Timeless - seizoen 1': een entertainende trip doorheen de Amerikaanse geschiedenis

SERIE Dus moeten een professor geschiedenis, een soldaat en een piloot hem achterna om zijn plannen te dwarsbomen. Qua uitgangspunt is ‘Timeless’ redelijk belachelijk, maar de verhalen zitten knap in elkaar en het geheel is geweldig onderhoudend. In de eerste aflevering stort de Hindenburg – twee keer – neer, in de tweede zit je in de coulissen bij de moord op Lincoln, de derde draait rond de atoomproeven in de jaren 60, enzovoort. Het moet een nachtmerrie geweest zijn voor de decorontwerpers en de budgetbeheerder, maar voor de kijker is het erg verslavend te volgen hoe het trio door de Amerikaanse geschiedenis zapt. De reeks is bedacht door Shawn Ryan, die met ‘The Shield’ een echte klassieker op zijn naam heeft staan. De kans dat hij dat met ‘Timeless’ overdoet, is klein maar dit is wel superieur popcornentertainment. (sw)