REALITY Niet dat de kandidaten klunzen in de keuken zijn, alleen zijn de opdrachten zo moeilijk dat een mooie mislukking meestal het hoogst haalbare is. Deze ‘anti-Bake-Off’ is soms nogal lawaaierig en over the top, maar de misbaksels zijn erg grappig en uiteindelijk is het resultaat ook een hart onder de riem voor wie graag naar programma’s als ‘Bake-Off’ of ‘Masterchef’ kijkt maar zelf nooit verder komt dan een quatre-quarts.