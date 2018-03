'Mitten in Deutschland - NSU': de 'kebabmoorden' in de woelige jaren '90

Deze driedelige fictiereeks – die eerder al te zien was op Play More en nu ook door Netflix verdeeld wordt – reconstrueert één van de pijnlijkste episodes uit de recente Duitse geschiedenis: de jaren van terreur door de Nationaalsocialistische Ondergrondse NSU, een verzameling extreemrechtse jongeren uit het universiteitsstadje Thüringen die tussen 1999 en 2006 in heel het land aanslagen met spijkerbommen pleegden en migranten aanvielen en zelfs executeerden.