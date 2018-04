'Het recht op ongelijkheid': het niet zo fijne gesprek met Bas Heijne

Bas Heijne «Ten tijde van de aanslag op Charlie Hebdo, begin 2015, woonde ik in Parijs. Toen ik naar de plek wandelde waar het gebeurd was, besefte ik dat de wereld die ik dacht te kennen voorgoed veranderd was. Het is misschien een beetje overdreven, maar je zou kunnen zeggen dat ik er tot dan was van uitgegaan dat de mensheid er alleen maar op vooruitging. Dat we elkaar steeds beter begrepen, dat er steeds meer vrijheid, gelijkheid en broederschap zou heersen, de idealen van de verlichting. Zo nu en dan werd weleens een stapje achteruitgezet, akkoord, maar de algemene trend was voorwaarts.

»Maar dat idee heb ik dus niet meer. Sinds enige tijd staan die idealen in de hele wereld onder druk: ze worden bekritiseerd en zelfs gewapenderhand bevochten. Of ze worden ingehaald door de realiteit. Neem nu Facebook: zeker sinds het schandaal met Cambridge Analytica weten we dat de vrijheid die ons werd voorgespiegeld, een illusie was. Uiteindelijk blijken we als Facebookgebruikers niet veel meer dan doelwitten te zijn van commerciële of – in dit geval – politieke belangen.