De Boxy's: 'Geen kwaad woord over Bart De Pauw, een superpersoon!'

Kristof Boxy «’t Is een soort ontdekkingsreis, waarbij we in verschillende landen evenveel verschillende eetculturen ontdekken. ’t Is te zeggen: in iedere aflevering worden we eropuit gestuurd door een Bekende Vlaming, die ons een opdracht geeft. Zo hebben we van Peppe Giacomazza een rondreis door la bella Italia mogen maken om streekproducten bij elkaar te zoeken. En van Jani Kazaltzis moesten we naar Tomorrowland gaan. Nu, ik kan u in alle eerlijkheid zeggen: dat is werkelijk waar een superbelevenis geweest.»

HUMO Wat vond u er precies zo super aan?