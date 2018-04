'Star Wars: The Force Awakens': een mengeling van oudgedienden en vers bloed

SF Met ‘The Force Awakens’ zocht hij nadrukkelijk aansluiting bij de originele trilogie. Zelfs het verhaal is een doorslagje van de allereerste film, ‘A New Hope’. Met The First Order is er een nieuwe boosaardige organisatie opgestaan die de galaxy wil onderwerpen aan de dark side, en opnieuw willen rebellen daar een stokje voor steken. Naast oudgedienden Harrison Ford, Mark Hamill en Carrie Fisher werd bijzonder talentvol vers bloed aangetrokken met Daisy Ridley als heldin Rey en Adam Driver als Kylo Ren, kleinzoon van wijlen Darth Vader. Abrams’ vaardigheden en Walt Disneys promotiemachine bleken een gouden combinatie: ‘The Force Awakens’ is het derde grootste kassucces aller tijden, na ‘Avatar’ en ‘Titanic’. Eind volgend jaar serveren ze de negende episode, toepasselijk ‘IX’ gedoopt.