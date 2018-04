'Nieuwsjagers': achter de schermen van een nieuwsredactie

ACTUA Ze trokken met hun camera’s naar de collega’s van ‘Het Nieuwsblad’ om er de reeks ‘Nieuwsjagers’ te maken. De inzet is natuurlijk minder hoog dan bij ‘Topdokters’ – journalisten beslissen niet over leven of dood, gelukkig maar – maar op een redactie vallen er ook wel interessante verhalen te rapen: in de eerste aflevering is bijvoorbeeld te zien hoe de aanslag in Barcelona vorige zomer de planning voor de krant van ’s anderendaags helemaal overhoop gooit. Maar het gaat ook over hoe een verhaal rond tienermeisjes die ten prooi vallen aan pooiers na publicatie voor ophef zorgt en hoe een regiojournalist zich een weg baant op een feest van Willy Naessens om foto’s te maken van de aanwezigen. Zoals het een populaire krant betaamt: voor elk wat wils.