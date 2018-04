'La casa de papel: deel 2': het Spaanse roofspektakel gaat verder

SERIE Al zijn de gangsters hier nog iets ambitieuzer: ze dringen binnen in het gebouw van de Spaanse nationale bank, willen een paar dagen lang de drukpersen laten draaien en met een slordige 2 miljard weer vertrekken. De misdadigers dragen Dali-maskers, gebruiken stadsnamen als alias (het verhaal wordt verteld door Tokio, één van de vrouwen uit het team) en ze worden vanop afstand gestuurd door de Professor, die alles tot in de details heeft uitgedokterd. Maar natuurlijk gaan er dingen mis en is er één vasthoudende agente die gaten in het plan vindt. Het resultaat is een entertainende mix van Tarantino-films en Europese misdaadreeksen, die in Spanje een groot succes werd en nu de wereld verovert. Netflix knipte de reeks in twee delen, waardoor fans tot nu moesten wachten om de ontknoping te zien. (sw)