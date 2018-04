'Troy: Fall of a City': een degen, klassiek uitgevoerd kostuumdrama

SERIE Maar deze nieuwe achtdelige verfilming van het epos van Homeros heeft – behalve het vele geweld en het bloot – weinig gemeen met Westeros. Het is eerder een gedegen, klassiek uitgevoerd kostuumdrama, met dappere helden (zoals Achilles, die gespeeld wordt door een zwarte acteur, kwestie van het verschil met de helmboswuivende Brad Pitt in de film uit 2004 duidelijk in de verf te zetten) en sinistere slechteriken. ‘Troy: Fall of a City’ werd geschreven door de scenarist van het uitstekende ‘The Night Manager’ en was dit voorjaar al te zien op de BBC.