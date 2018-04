FILM Onze pluizige held belandt onschuldig in de gevangenis voor de diefstal van een kostbaar boek. De échte schurk is Hugh Grant, een aan lager wal geraakte acteur die met het boek een verborgen schat wil vinden. De onschuldige sfeer is ook voor volwassenen charmant, de slapstick is goed getimed en het verhaaltje is schattig zonder sentimenteel te worden.