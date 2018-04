DOCU Flikken die hun knuppels laten neerkomen op een weerloze zwarte man. Aan de hand van beeldfragmenten vertelt de documentaire ‘I Am Not Your Negro’ het zinderende verhaal van de rassenstrijd in de VS. De beelden vloeien prachtig samen met de hypnotiserende stem van Samuel L. Jackson, die voorleest uit het werk van de Afro-Amerikaanse schrijver James Baldwin. Na ‘I Am Not Your Negro’ zult u perfect begrijpen waarom de release van de superheldenfilm ‘Black Panther’ zo verschrikkelijk belangrijk is voor de zwarte gemeenschap.