'Als we het tij niet keren, komt er klimaatchaos'

Natalie Eggermont «Onze generatie zal de wereld drastisch zien veranderen. Ofwel komt er klimaatchaos, met schaarste, conflicten en migratiestromen, ofwel slagen we er alsnog in om het tij te keren en zullen we daar met z’n allen de vruchten van plukken. Daar zijn Jonas en ik het over eens, alleen verschillen we van mening over hoe we het moeten aanpakken.»