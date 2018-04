De matchmaker in Jani: Ik heb mijn vriend leren kennen door zijn gsm te stelen'

Jani Kazaltzis «Het unieke aan ‘Matchmakers’ is dat de deelnemers zonder dat ze het weten worden ingeschreven door hun vrienden of familie, waarop wij op zoek gaan naar een aantal geschikte dates. Uit die dates mogen hun beste vrienden vervolgens de drie meest veelbelovende kiezen: met hen gaan we aan de slag.

»De bedoeling is dat de vrijgezellen daten zonder dat ze dat in de gaten hebben. Schijnbaar toevallig ontmoeten ze tot drie keer toe een interessante single met wie ze aan de praat raken. Alles wordt gefilmd met verborgen camera’s, en samen met de vrienden zit ik op een monitor toe te kijken hoe ze het ervan afbrengen. Pas als alles achter de rug is, bel ik aan en zeg ik hun dat ze zich mogen opfrissen en omkleden: ‘Straks moeten we in de studio zijn, we hebben een hele show over jou gemaakt.’ Het programma begint pas wanneer ze daadwerkelijk de studio binnenwandelen, en al hun vrienden en familieleden zien zitten, én hun drie dates.»