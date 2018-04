De documentaires die u graag informeren (van 13 tot 19 april)

Compassie als oplossing

NPO 2, ZONDAG 15 APRIL, 21.05

ACTUA ‘Na dertig jaar neoliberalisme is de westerse mens doodziek,’ stelt de invloedrijke Britse denker George Monbiot. De mens moet zichzelf en zijn relatie met de natuur heruitvinden.

CANVAS, ZONDAG 15 APRIL, 22.10

ACTUA Indrukwekkende documentaire over de activisten van ‘Raqqa is Being Slaughtered Silently’, een groep amateurjournalisten en bloggers die met gevaar voor eigen leven berichten over de gruweldaden van IS.

NPO 2, WOENSDAG

18 APRIL, 22.55

ACTUA Cinematografisch essay waarin een indringend beeld geschetst wordt van vier bewoners van Aleppo die geloofden in een nieuwe lente voor Syrië, maar die hun hoop in rook zagen opgaan.

CANVAS, DONDERdAG

19 APRIL, 22.50

MUZIEK Intiem portret van de singer-songwriter (1936-1988). Op woensdag 25 april brengt de ‘In Dreams: Hologram Tour 2018’ in de Stadsschouwburg van Antwerpen een holografisch optreden van ‘The Big O’.

NPO 2, DONDERDAG

19 APRIL, 22.55

MUZIEK Opzwepende mix van muziekdocumentaire en concertfilm over het in funk, gospel en soul gespecialiseerde platenlabel Daptone Records. Tegelijk ook een zwierig eerbetoon aan Sharon Jones en Charles Bradley.