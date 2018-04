THOMAS ERDBRINK «Het werd al snel duidelijk dat we in een nieuw Iran waren terechtgekomen. Onderschat het effect van de nucleaire deal niet: de economische sancties werden versoepeld, waardoor er een sfeer van hoop ontstond. Opeens openden overal in Teheran hippe coffeeshops waar westerse muziek werd gedraaid. In korte tijd is Instagram heel groot geworden, er zijn zelfs Instagram-celebrity’s.»

HUMO Mogen we spreken van een Iraanse perestrojka?