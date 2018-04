'Back to the Future': een klassieke reis naar toekomst én verleden

SCIFI Je zou dan niet alleen een fraai allitererende naam op je identiteitskaart hebben staan, je zou ook een geschifte professor als beste vriend hebben en plaats mogen nemen achter het stuur van de legendarische DeLorean DMC-12, die je geleerde makker in een rijdende teletijdmachine heeft veranderd. Akkoord, je zou ook naar het verleden moeten reizen om er de avances van je eigen moeder af te slaan en zo je bestaan te garanderen. Er zijn weinig goede redenen te bedenken om terug te reizen naar de jaren ’80, maar ‘Back to the Future’ nog eens voor het eerst kunnen zien, is er zeker één van.