'Lost in Space': een intergalactische versie van Robinson Crusoe

Vanaf 13 april op Netflix

SERIE In 'Lost in Space' volgen we de Robinsons, één van de gezinnen die in het jaar 2046 werden uitverkoren om naar een andere planeet te verhuizen. Helaas belanden ze samen met een handjevol andere kolonisten lichtjaren van hun bestemming en moeten ze op een mysterieuze planeet als intergalactische Crusoes een nieuw bestaan zien op te bouwen. Dat de serie geschreven werd door het duo achter 'Dracula Untold' strekt niet meteen tot aanbeveling, maar in de cast zitten kleppers als Toby Stephens ('Black Sails') en Molly Parker ('House of Cards'). En producer en 'Game of Thrones'-regisseur Neil Marshall wéét hoe je spectaculaire actie in beeld moet brengen. De adembenemende visuals helpen ook.