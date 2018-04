'Tueurs': Belgische misdaadthriller met Kevin Janssens in de hoofdrol

Nu te zien via Proximus en Telenet

FILM Dat de vele shoot-outs in ‘Tueurs’ bijzonder geloofwaardig overkomen, komt wellicht doordat er een ervaringsdeskundige in de regiestoel zat: François Troukens was in de jaren 90 zélf gespecialiseerd in gewapende overvallen. Met zijn in binnen- en buitenland fel bewierookte filmdebuut ontpopt de ex-gangster zich zowaar tot het Waalse neefje van Michael Mann. Met een goeie bijrol van Kevin Janssens, die we niet alleen een aardig mondje Frans horen spreken, maar ook in een boerka zien rondlopen!