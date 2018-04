'The China Hustle': fraude met Chinese firma's in Wall Street

DOCU David is de oprichter van beleggingsfirma GeoInvesting en verdiende miljoenen dollars voor zijn klanten toen hij een grote internationale fraudezaak op het spoor kwam. In de jaren na de crisis van 2008 vonden enkele Amerikaanse investeringsbanken een manier om aandelen van Chinese firma’s te verkopen aan pensioenfondsen uit hun eigen land, tegen een veel te hoge prijs. In vier jaar tijd bracht hen dat 14 miljard dollar op. De fraude stopte pas toen mensen als David ze op het spoor kwamen. Zij ontdekten dat de Chinese bedrijven helemaal niet zo groot of productief waren als men liet uitschijnen, en begonnen te speculeren op een daling van de koers van die aandelen. David profiteerde ook, maar zette zich ondertussen wel in voor een betere wetgeving en meer transparantie in de bankwereld. En hij werkte mee aan deze ontluisterende documentaire, die bewijst dat de crisis van 2008 de normen en waarden in Wall Street niet veranderd heeft.