'Suburbicon': een thriller-komedie over de angst van 'White America'

FILM In de jaren 50 wordt een blanke voorstad opgeschrikt door de komst van een zwart gezin. Terwijl de spanning oploopt, worden buurtbewoners Matt Damon en Julianne Moore het slachtoffer van een homejacking. Die twee plotlijnen – de ene van Clooney, de andere van de Coens – komen nooit overtuigend samen, maar er zijn genoeg hilarisch Coeneske situaties overgebleven. Je próéft hoe goed de film had kunnen zijn als hij wat evenwichtiger was geweest, maar hij is nog steeds het bekijken waard.