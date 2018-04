'Afscheid': 'Sterven is klote, maar er is leven voor de dood'

Karine Claassen «Na mijn docureeks ‘Dwars door Amerika’ heb ik behoorlijk wat programmavoorstellen gekregen, maar het was dit idee van Eric Goens dat me het meeste aansprak – ik wist meteen: dit is iets voor mij.

»Vorige zomer ben ik naar het palliatieve dagcentrum in Wemmel gegaan dat Wim Distelmans heeft opgericht, en daar heb ik met zo’n honderd patiënten gesproken, zonder een camera erbij. Uiteindelijk ben ik bij vijf fantastische mensen uitgekomen, allemaal heel verschillend, die ik vooral bij hen thuis ben gaan volgen: ik wilde wegblijven uit de klinische ziekenhuissfeer, en de mensen in hun eigen, vertrouwde omgeving aan het woord laten. Dat heeft tot mijn eigen verbazing de mooiste en eerlijkste gesprekken opgeleverd die ik ooit heb gehad in mijn leven. Die mensen hadden niks meer te verliezen, hè? En juist omdat ze zo eerlijk waren, kon ik ook eerlijk zijn, en dingen zeggen zoals: ‘Alsjeblieft, get to the point! Je bent jezelf iets aan het voorliegen: je hebt wél pijn.’»