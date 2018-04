Canvas, vrijdag 20 april, 21.15

DRAMA Het wonderkind van de hedendaagse Canadese cinema, Xavier Dolan, is amper 29 maar lijkt met zijn films toch al jaren een abonnement op het filmfestival van Cannes te hebben. In 2014 scoorde hij er de juryprijs met dit drama over een puber met gedragsproblemen, een strafblad en mommy issues.