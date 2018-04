Faroek Özgünes: 'De helft van de misdaden lossen we op'

Faroek Özgünes «De bedoeling is om het publiek in een wekelijks liveprogramma een aantal zaken voor te leggen waar we de voorbije maanden geen plaats voor hadden in onze maandelijkse uitzending. We krijgen steeds meer aanvragen van slachtoffers en van politie en parket om een misdrijf in ons programma te brengen, en we willen die zaken de aandacht geven die ze verdienen. We doen dat in een studio, waardoor sommige oudere kijkers misschien zullen terugdenken aan ‘Oproep 2020’, het opsporingsprogramma op VTM met Ingrid De Putter en Piet Deslé.

»Je begrijpt: zeker doordat we live gaan, wordt de onmiddellijke respons die we van de kijker zullen krijgen nog belangrijker. Laten we vooral hopen dat we daardoor nog meer misdaden opgelost krijgen.»