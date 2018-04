Vlijmscherpe haaientanden noch zwemvliezen: de Eline Powell die wij hebben ontmoet zag er in de verste verte niet zo schrikwekkend uit als Ryn, de zeemeermin die ze neerzet in ‘Siren’. De Vlaamse actrice speelde al in ‘King Arthur: Legend of the Sword’ en ‘Game of Thrones’, maar ‘Siren’ is haar eerste hoofdrol op tv.