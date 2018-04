'Tom à la ferme': een memorabel verblijf op de boerderij

FILM In het op een heerlijk broeierige sfeer drijvende ‘Tom à la ferme’, zijn beste film tot nu toe, keert het hoofdpersonage (Dolan himself) terug naar het platteland voor de begrafenis van zijn ex-minnaar. Toms verblijf op de boerderij groeit algauw uit tot een memorabele ervaring: hij raakt in de ban van een homofobe boer, er wordt een onvergetelijke tango gedanst in een schuur, en zelfs de koeien gedragen zich mysterieus. Wanneer je in de allerlaatste scène dat stoplicht op groen ziet springen, weet je ’t wel zeker: geweldige film.