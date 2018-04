'Jarhead': de saaie realiteit van vechten in de oorlog

DRAMA Dankzij Anthony Swoffords memoires over zijn ervaringen tijdens de Eerste Golfoorlog weten we nu dat Amerikaanse mariniers weleens ‘kruikhoofden’ genoemd worden en dat ze zichzelf in oorlogsgebied onledig houden door luid juichend naar de met een streepje Wagner opgeluisterde helikopteraanval uit ‘Apocalypse Now’ te kijken. Geen andere oorlogsfilm weet zo goed de verveling van soldaten te vatten als Sam Mendes’ visuele masterclass over sluipschutter Swofford die in de Iraakse woestijn met zijn opgepompte adrenaline geen blijf meer weet. Jake Gyllenhaal bewijst in de hoofdrol andermaal waarom hij de beste acteur van zijn generatie is en Mendes overtreft zichzelf met een bijtende blik op hedendaagse oorlogsvoering.