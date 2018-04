'Civilisations': een uitgebreide blik op kunst in al haar verschijningsvormen

CULTUUR De serie over de geschiedenis van kunst en cultuur is een soort vervolg op ‘Civilisation’, een vooral in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten beroemde documentairereeks uit 1969. Die ging enkel over de westerse cultuur sinds de middeleeuwen, terwijl de nieuwe reeks een uitgebreider beeld van de menselijke beschaving schetst – vandaar het meervoud – aan de hand van ruim vijfhonderd kunstwerken uit alle tijden en windstreken. In de eerste aflevering alleen al reist cultuurhistoricus Simon Schama, één van de drie presentatoren van de reeks, vanuit Zwitserland over Spanje, Griekenland, Zuid-Afrika en China naar Mexico en Honduras. ‘Civilisations’ is, kortom, een erg uitgebreide blik op kunst in al haar verschijningsvormen, de culturele tegenhanger van indrukwekkende natuurdocumentaires als ‘Planet Earth’. De maker van die serie, David Attenborough, was trouwens degene die vijftig jaar geleden de originele ‘Civilisation’ bestelde, toen als programmadirecteur van BBC 2.