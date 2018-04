'Mercury 13': de vergeten vrouwen uit de begindagen van de ruimtevaart

DOCU In 2016 zorgde de film ‘Hidden Figures’ al voor eerherstel voor de drie zwarte vrouwelijke ingenieurs die in de jaren 60 een cruciale rol hebben gespeeld in het ruimtevaartprogramma van de NASA, maar daar nooit erkenning voor hebben gekregen. De nieuwe documentaire ‘Mercury 13’ wil hetzelfde doen voor dertien andere vergeten vrouwen uit de begindagen van de ruimtevaart: zij wilden astronaut worden, maar mochten niet van de NASA. De dertien legden in een niet-officieel programma dezelfde tests af als de zeven officiële mannelijke kandidaten voor de eerste ruimtevlucht, de zogenaamde ‘Mercury 7’. Sommige vrouwen deden het duidelijk beter dan hun mannelijke tegenhangers, maar de bonzen bij de NASA legden die resultaten naast zich neer. Geen enkele van de dertien kandidates zou ooit de ruimte in gaan.