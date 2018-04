'Outsiders: seizoen 2': de machtsstrijd van clans in de Appalachian Mountains

SERIE De dramareeks over de machtsstrijd van enkele clans die zich in de heuvels van Appalachia van de beschaving hebben afgezonderd, was het best bekeken programma op de Amerikaanse zender WGN, maar toch werd vorig jaar na de twee seizoenen de stekker eruit getrokken. De nieuwe bazen waren erachter gekomen dat series te duur zijn voor het publiek dat je er in deze tijden van overvloed mee kunt bereiken – de serie haalde in de VS amper 750.000 kijkers per week. Dus zetten ze ‘Outsiders’ stop, om zich weer te concentreren op aangekochte series en goedkope reality. Net zoals in de heuvels van Appalachia geldt ook in de tv-industrie het recht van de sterkste.