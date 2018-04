'Star Wars: The Last Jedi': nieuw en oud strijden samen tegen The New Order

FILM Op ‘The Last Jedi’ daarentegen reageerden veel fans met afgrijzen. De eigenzinnige humor die regisseur Rian Johnson in de galaxy far, far away had gedropt, zijn aparte visuele stijl, de volgens de fans onbevredigende plotlijnen en teleurstellende karakterontwikkelingen: dit voelde allesbehalve aan als ‘Star Wars’, en er werd zelfs een petitie gestart om de aflevering uit de canon te schrappen. Het weerhield ‘The Last Jedi’ er niet van door te dringen tot de top 10 van succesvolste films aller tijden. Johnson zei intussen dat hij de franchise gewoon een toekomst wilde geven. Missie geslaagd, als u ’t ons vraagt.