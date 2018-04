'The Alienist': thrillerserie over de experimentele behandeling van geesteszieke moordenaars

SERIE Dokters die hen onderzochten, werden daarom alienists genoemd. Laszlo Kreizler is zo’n alienist, en als er in 1896 in New York een gruwelijke moord op een kind plaatsvindt, wordt hij erbij geroepen. Al snel blijkt er een seriemoordenaar in de Big Apple rond te lopen en samen met enkele anderen probeert Kreizler hem op het spoor te komen. Het hele verhaal over de jacht op een wrede psychopaat hebben we al een paar keer eerder gezien, maar ‘The Alienist’ voegt gelukkig een paar dingen toe. De serie toont hoe de jonge medische wetenschap ingeschakeld werd in de misdaadbestrijding – denk ‘Mindhunter’, maar dan honderd jaar eerder – en geeft een realistisch beeld van Manhattan rond 1900, inclusief open riolen, duistere steegjes en heel veel prostitutie. De donkere look van ‘The Alienist’ is trouwens het werk van een Belg: Jakob Verbruggen, die producer is van de reeks en drie van de tien afleveringen regisseerde.