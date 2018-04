MISDAAD Jérémie Renier speelt Leo Woeste, een Brusselse flik die geobsedeerd raakt door de moord op een Congolese man in de Matongéwijk. Langzaam maar zeker verliest hij zichzelf in de vunzigste hoekjes van de hoofdstad, terwijl zijn gezinsleven zienderogen uit elkaar valt. Van Hees heeft het moeilijk om een geloofwaardig einde aan zijn plot te breien, maar veel maakt dat niet uit: vanaf de eerste minuut creëert hij een deprimerend, maar ook hypnotiserend sfeertje. De visuele stijl, vol vuile bruine kleuren, is indrukwekkend, de thematiek – ons koloniale verleden – is ambitieus en Renier zet een fenomenale hoofdrol neer.