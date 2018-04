De terugkeer van Belpop: 'Aangenaam verrast door het succes'

Griet Boulat (eindredactrice) «In 2015 is Paul Peyskens netmanager geworden bij Canvas, en omdat ‘Belpop’ niet in zijn visie op muziekprogramma’s paste, hebben we in de plaats twee reeksen van ‘Off the record’ gemaakt. Toen Reinhilde Weyns netmanager werd, is het idee opgeborreld om een nieuwe reeks van ‘Belpop’ te maken. Ook al omdat we aangenaam verrast waren door het succes van een heruitzending van de aflevering over Toots Thielemans, vlak na diens overlijden in augustus 2016: we haalden meer dan 250.000 kijkers, wat toch vrij uitzonderlijk is in de zomermaanden.»

HUMO Nu zijn er nieuwe afleveringen over Triggerfinger, Flip Kowlier, Luc De Vos en – de opener – Arsenal. Hebben die laatsten wel genoeg bewezen om in het ‘Belpop’-pantheon thuis te horen?