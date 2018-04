'Krabbé zoekt Gauguin': een kleurrijke wereldreis op zoek naar de inspiratie van schilder Gauguin

KUNST ‘Krabbé zoekt Gauguin’ is al de derde serie waarin hij zich mag verdiepen in het leven en werk van een beroemde kunstenaar. Na reeksen over Vincent Van Gogh en Pablo Picasso is het nu de beurt aan Paul Gauguin, een schilder ‘van wiens schilderijen ik als kind al zielsveel hield’, aldus Krabbé. Gauguin heeft de halve wereld rondgereisd op zoek naar de muze, dus mocht Krabbé onder meer naar Peru, Denemarken, Martinique en Tahiti om te begrijpen wat de schilder bezielde en waar hij de inspiratie voor zijn kleurrijke werken vond.