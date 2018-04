'Alias Grace': 19e-eeuws portret van een vrouwelijke marionet

SERIE De Canadese schrijfster greep terug naar een in haar thuisland beroemd proces uit de 19de eeuw, waarin een huishoudster en haar geliefde werden veroordeeld voor de moord op hun bazen. Onder impuls van een comité dat haar vrij wil krijgen, wordt een psycholoog aangesteld die het leven van Grace in lange praatsessies onder de loep neemt. Die gesprekken en de flashbacks leveren een portret op van een vrouw die altijd is behandeld als een marionet: door de mensen die haar in dienst namen en door de mannen die verliefd op haar werden, maar ook door diegenen die haar veroordeling ongedaan willen maken en haar vooral zien als een manier om het gerechtelijke systeem aan te pakken.