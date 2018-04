De documentaires die u graag informeren (van 27 april tot 3 mei)

Canvas, zondag 29 april, 22.05

ACTUA Belgische documentaire over Afghaanse kinderbendes en de rol die zij spelen in de bewaping van de taliban en de aanslepende burgeroorlog in hun land.

NPO 2, zondag 29 april, 21.15

ACTUA Er waart een spook door Europa, dat van de radicaal-rechtse bewegingen vol hoogopgeleide jongeren die strijden tegen de migratie, de islam en de erfenis van mei ’68. Tegenlicht ging de temperatuur opmeten.

Caz, dinsdag 1 mei, 20.40

SPORT Documentaire over het leven en de tragische dood van de drievoudige wereldkampioen formule 1 Ayrton Senna, die op 1 mei 1994 verongelukte tijdens de Grote Prijs van San Marino.

NPO 2, woensdag 2 mei, 22.55

ACTUA Twee Palestijnse jongens in het vluchtelingenkamp Dheisheh dromen van een terugkeer naar Sufla, het dorp van hun grootouders.

Canvas, donderdag 3 mei, 19.10

Actua Britse documentaire over hoe de mens in zijn zoektocht naar voedsel, water en energie de aanblik van de aarde heeft veranderd.