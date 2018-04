Humo selecteert de films van de week (van 27 april tot 3 mei)

VIER, vrijdag 27 april, 20.35

OORLOG Tom Cruise speelt Claus von Stauffenberg, de nazikolonel die in 1944 een aanslag op Hitler pleegde. We weten allemaal hoe dat afliep, maar toch zet Bryan Singer sterk in op een ‘Holy shit, het was écht op een haartje na gelukt!’-gevoel, wat verrassend veel suspense oplevert.

CAZ, vrijdag 27 april, 20.40

SF Dit laatste deel van de tijdreistrilogie wordt vaak gezien als het zwakkere broertje van de reeks. Niet helemaal ten onrechte – het tempo slabakt soms – maar de westernsetting is een goede vondst en de love story tussen Christopher Lloyd en Mary Steenburgen geeft vonken.

Canvas, vrijdag 27 april, 21.15

MISDAAD Sfeervol misdaaddrama over drie broers die tijdens de drooglegging hun slag proberen te slaan. Nick Cave volgde voor het scenario getrouw de roman van Matt Bondurant, en regisseur John Hillcoat maakte er een klassiek drama van. Shia LaBeouf verraste vriend en vijand in zijn eerste volwassen rol.

VTM, vrijdag 27 april, 23.25

THRILLER Anthony Hopkins en Alec Baldwin moeten na een vliegtuigcrash samen zien te overleven in de wildernis van Alaska. De twist: Baldwin heeft een affaire met Hopkins’ vrouw, de ravissante Elle Macpherson, en Hopkins wéét dat. Spannende survivalthriller, en één van de laatste rollen van Bart, de bruine Hollywoodbeer.

één, vrijdag 27 april, 23.55

THRILLER Vermakelijke thriller over een gijzelingsonderhandelaar (Samuel L. Jackson) die van corruptie wordt beschuldigd en dan maar zelf gijzelaars neemt. Het gebrek aan logica wordt ruimschoots goedgemaakt door het spelplezier van Jackson en Kevin Spacey, die twee uur lang tegen elkaar op staan te acteren.

VTM, zaterdag 28 april, 15.05

COMEDY Destijds flopte deze hilarische avonturenfilm van John Carpenter aan de kassa – bleek dat het publiek niet doorhad dat het om te lachen was. Ondertussen werd het een cultfilm, waarin een geweldige Kurt Russell de jonge Kim Cattrall redt uit de handen van vliegende Chinese tovenaars.

CAZ, zaterdag 28 april, 20.40

THRILLER Over de sequels zwijgen we, maar dit eerste deel van de Riddick-serie was een vindingrijke, spannende thriller. De crew van een gestrand ruimteschip wordt belaagd door alien-vampieren en dat levert het soort amusante B-film op waarvoor een zaterdagavond is gemaakt.

NPO 3, zaterdag 28 april, 23.55

BIOPIC Harvey Milk, één van de eerste openlijk homoseksuele politici in de VS, werd in 1978 vermoord in San Francisco. Gus Van Sant, een regisseur die graag experimenteert, houdt zich hier opvallend in, wat een conventionele maar meeslepende film oplevert. Sean Penn schittert in de titelrol.

VICELAND, maandag 30 april, 22.30

DRAMA Bewust ouderwets aandoend flikkendrama van James Gray, met Joaquin Phoenix als de uitbater van een nachtclub met maffiaconnecties, en Mark Wahlberg als zijn broer, een brave politieagent. Hun tweede samenwerking na ‘The Yards’, met mooie bijrollen voor Eva Mendes en Robert Duvall.

CAZ, woensdag 2 mei, 20.40

DRAMA Niet het origineel uit 1933, noch de Peter Jackson-mislukking uit 2005, maar wel de glorieus onnozele remake uit 1976. Onweerstaanbare camp, waarin Jeff Bridges de hele tijd kijkt alsof hij maar net zijn lach kan inhouden. Jessica Lange maakte hier haar debuut en bewees meteen dat ze prima kan gillen.