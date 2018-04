'The Handmaid's Tale' kaart ook in seizoen twee vrouwenonderdrukking op indrukwekkende wijze aan

Vanaf 28 april op Proximus Movies & Series Pass

SERIE ‘The Handmaid’s Tale’ mag dan gebaseerd zijn op een boek van Margaret Atwood uit 1985 en zich in de toekomst afspelen, het verhaal over machtsmisbruik en de onderdrukking en ontpersoonlijking van vrouwen raakte in tijden van #MeToo meer dan één gevoelige snaar. Wie bang was dat het tweede seizoen het eerste niet zou kunnen evenaren, mede omdat het verhaal nu loskomt van het boek, zal na vijf minuten gerustgesteld zijn: de openingsscène, waarin Offred/June wordt afgevoerd omdat ze geweigerd heeft een collega-dienstmaagd te stenigen, is briljant. En ook in de twee volgende afleveringen die we al konden bekijken, blijft ‘The Handmaid’s Tale’ even schokkend, aangrijpend en visueel verbluffend.