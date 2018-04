'The Rachel Divide': een van de bizarste controverses van de afgelopen jaren

Vanaf 27 april op Netflix

DOCU Dolezal leidde een lokale afdeling van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), de vereniging die zich inzet voor de rechten van de zwarte bevolking in Amerika. Tot uitkwam dat ze helemaal niet zwart is: de lichtgetinte Dolezal had altijd gezegd dat haar vader zwart was, maar toen een genealoog in haar verleden ging spitten, bleken haar roots in Duitsland en Tsjechië te liggen. Dolezal gaf toe dat ze als blanke was geboren, maar claimde dat ze zich altijd zwart heeft gevoeld – ze houdt tot vandaag vol dat ze ‘transraciaal’ is. De makers van ‘The Rachel Divide’ hebben de vrouw twee jaar lang gevolgd na haar ontslag bij de NAACP. In die periode bracht ze onder meer haar memoires uit, waarin ze haar ervaringen vergeleek met de slavernij, en veranderde ze haar naam in Nkechi Amare Diallo.