Op 5 juni is het een halve eeuw geleden dat Bobby Kennedy neergeschoten werd, in het Ambassador Hotel in Los Angeles.

Vanaf 27 april op Netflix

DOCU Een dag later overleed de politicus, en met hem stierf ook de golf van optimisme die zijn campagne voor de presidentsverkiezingen eind 1968 had doen ontstaan in de VS. De nieuwe vierdelige docuserie ‘Bobby Kennedy for President’ reconstrueert de turbulente periode met archiefmateriaal en interviews met vertrouwelingen en campagnemedewerkers van Kennedy.